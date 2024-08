Equipamento que mede nível do Rio Acre volta a ser danificado por vândalos na Capital

Mais uma vez a plataforma de coleta de dados que ajuda a informar diariamente o nível do Rio Acre e volume de chuvas foi danificado na capital acreana. A informação foi confirmada pela própria Defesa Civil Estadual.

De acordo com as autoridades, o equipamento teria sido danificado nessa quinta-feira (8). “Mesmo uma caixa protetora, não foi suficiente para afastar e impedir a ação dos vândalos, que mais uma vez prejudicam o trabalho da coleta automática de dados, prejudicando a celeridade de informações sobre o nível do Rio Acre na capital”, relata o órgão.

Segundo a Defesa Civil, o dano já foi constatado e uma equipe já realiza os procedimentos para providenciar conserto da plataforma, que ainda não tem uma data definida para voltar a funcionar em Rio Branco.

Veja vídeo: