Caseiro que matou namorada com tiro no olho é condenado a mais de 16 anos de prisão

Mateus Lima de Sousa, caseiro acusado de matar a namorada Lauane do Nascimento Melo, de 16 anos, com um tiro no olho em julho do ano passado, foi condenado a mais de 16 anos de prisão em regime inicial fechado. A decisão foi proferida durante júri popular na 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar do Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC).

Segundo informações da TV 5 na manhã desta sexta-feira, 8, o réu foi julgado pelo crime de feminicídio com as qualificadoras de motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima, e violência doméstica. O promotor de justiça Eflain Mendonça destacou que o crime não foi acidental. “Ele atirou contra a vítima, apontando a arma para ela a curta distância”, afirmou.

Após o julgamento, o Tribunal do Júri sentenciou o caseiro a 16 anos e 6 meses de prisão. Na mesma decisão, foi negado ao réu o direito de recorrer da sentença em liberdade.

Lauane Melo foi morta em 21 de julho do ano passado em uma chácara na Estrada do Barro Vermelho, em uma região após o Complexo Prisional de Rio Branco. Mateus Sousa alegou que o disparo foi acidental, mas a família da vítima afirmou que já havia presenciado ameaças de morte feitas por ele anteriormente. O acusado foi denunciado pelo Ministério Público do Acre (MP-AC) em dezembro de 2023 e está preso no Complexo Prisional de Rio Branco.