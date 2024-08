“Enem dos concursos”: cargo mais disputado teve 28 mil inscritos para uma vaga

O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos divulgou nesta segunda-feira (19) a relação de candidatos por vagas ofertadas no Concurso Nacional Unificado realizado no último domingo (18).

O cargo mais disputado foi o de Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas na especialidade de Engenheiro Civil. O cargo contou com a concorrência de 28.534 para uma vaga.

O CNU foi dividido em oito blocos destinados a diferentes áreas de especialidades e níveis de ensino. Confira como ficou a divisão de candidatos por vaga em cada um dos grupos:

Bloco 8 – Nível Intermediário: 1.003,68 Bloco 4 – Trabalho e Saúde do Servidor: 339,7 Bloco 5 – Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos: 294 Bloco 7 – Gestão Governamental e Administração Pública: 242,9 Bloco 6 – Setores Econômicos e Regulação: 197,5 Bloco 3 – Ambiental, Agrário e Biológicas: 188,8 Bloco 1 – Infraestrutura, Exatas e Engenharias: 161,6 Bloco 2 – Tecnologia, Dados e Informação: 132,3

Todas as vagas por áreas de conhecimento podem ser consultadas no site do Ministério da Gestão.

Cronograma

Veja abaixo o cronograma com as principais datas que os candidatos, que realizaram a prova durante a manhã ou tarde de domingo (18), devem ficar atentos, conforme divulgado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI):

• Divulgação preliminar dos gabaritos das provas objetivas: 20 de agosto de 2024;

• Prazo para recursos quanto às questões formuladas e/ou aos gabaritos divulgados: 20 e 21 de agosto de 2024;

• Disponibilização da imagem do cartão-resposta: 10 de setembro de 2024;

• Divulgação das notas finais das provas objetivas e da nota preliminar da discursiva: 8 de outubro de 2024;

• Interposição de eventuais pedidos de revisão das notas da discursiva: 8 e 9 de outubro de 2024;

• Convocação para o envio de títulos: 8 de outubro de 2024;

• Envio dos títulos: 9 e 10 de outubro de 2024;

• Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas da prova discursiva: 17 de outubro de 2024;

• Resultado preliminar da avaliação de títulos: 4 de novembro de 2024;

• Prazo para interposição de eventuais recursos quanto ao resultado preliminar da avaliação de títulos: 4 e 5 de novembro de 2024;

• Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas dos títulos: 19 de novembro de 2024;

• Previsão de divulgação dos resultados finais: 21 de novembro de 2024.

Abstenções

A ministra da Gestão, Esther Dweck, afirmou em balanço preliminar do CNU que a abstenção nas provas ficou alta, mas dentro do previsto pelo governo. Cerca de 2,1 milhões de pessoas se inscreveram para o concurso, mas dados preliminares do ministério apontam que cerca de 50% do público não compareceu.

Segundo Dweck, há a tentativa de servidores de outras carreiras do serviço público tentarem uma oportunidade para ganhar mais, e desistirem.

“Não está acima do que a gente imaginava (a taxa de abstenção). A gente reconhece que os números não são baixos, mas quando a gente deu a oportunidade de desistir, pouquíssima gente desistiu, só 30.000 pessoas”, disse.