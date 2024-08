Em Epitaciolândia, Polícia Civil prende dois bolivianos suspeitos de atirar contra policiais em Cobija

Nesta segunda-feira, 19, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia Geral de Epitaciolândia, capturou dois indivíduos de nacionalidade boliviana, suspeitos de terem disparado com arma de fogo contra policiais bolivianos na cidade de Cobija, na Bolívia. A prisão ocorreu no bairro José Hassem, em Epitaciolândia, no momento em que os suspeitos tentavam fugir das autoridades bolivianas.

A dupla foi detida em flagrante com uma pistola calibre 9 milímetros, a qual teria sido utilizada no ataque contra os policiais bolivianos. A ação policial contou com a participação direta do Delegado titular da Delegacia de Epitaciolândia, Dr. Eustáquio Nomerg, que comandou a operação e está lavrando o auto de prisão em flagrante em desfavor dos suspeitos.

De acordo com a autoridade policial os dois bolivianos estavam sendo perseguidos por forças de segurança da Bolívia após o ataque em Cobija, mas conseguiram cruzar a fronteira e adentrar em território brasileiro. A rápida atuação da Polícia Civil em Epitaciolândia, que foi prontamente acionada pelas autoridades bolivianas, foi crucial para a captura dos suspeitos.

Uma pistola calibre 9 milímetros foi apreendida juntyo a dupla de criminosos e será submetida a perícia para confirmar seu uso no atentado.

É importante a cooperação entre as forças de segurança dos dois países, especialmente em uma região de fronteira como a de Epitaciolândia e Cobija, onde crimes transnacionais são uma preocupação constante. A integração entre as polícias do Brasil e da Bolívia foi fundamental para o sucesso desta operação, garantindo que os responsáveis por atos criminosos não fiquem impunes, independentemente de onde eles tentem se esconder”, afirmou o delegado de Epitaciolândia, Dr. Eustáquio Nomerg.

Os presos serão encaminhados para a Delegacia de Polícia de Epitaciolândia, onde permanecerão à disposição da Justiça enquanto se apuram os detalhes do crime ocorrido em território boliviano. A pistola apreendida será submetida a perícia para confirmar seu uso no atentado.

Fonte: Ascom/PCAC