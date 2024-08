Em sete meses, cinco pessoas morreram em acidentes envolvendo veículos Porsche

Um levantamento feito pela CNN mostrou que nos últimos sete meses foram registrados cinco acidentes envolvendo veículos Porsche. Em todos os casos houve uma morte.

Dos cinco acidentes, dois ocorreram em São Paulo, um em Campo Grande, um em Belo Horizonte e outro em Teresópolis, na Região Serrana do Rio.

Na sexta-feira (2), a montadora divulgou uma nota na qual lamentou o acidente ocorrido na última semana em São Paulo (leia sobre abaixo) envolvendo um veículo da marca e afirmou que espera que a tragédia promova uma “conduta mais segura e responsável” no trânsito.

Atropelamento em Teresópolis

Na madrugada da última quinta-feira (1º), um motorista atropelou e matou um motociclista na BR-116, no quilômetro 74, em Teresópolis. A vítima é um produtor rural de 47 anos.

O motorista foi indicado como um influenciador, conhecido na internet como “Renan do Grau”. Entretanto, na delegacia, outra pessoa se apresentou como motorista do Porsche no momento do atropelamento.

De acordo com a Polícia Civil, o influenciador já estava foragido e continua sendo procurado.

O caso foi registrado na 110ª Delegacia de Polícia da cidade e, segundo a corporação, investigações estão em andamento para esclarecer todos os fatos.

Motorista persegue e arrasta motociclista em SP

Em 29 de julho, o empresário Igor Ferreira Sauceda, de 27 anos, perseguiu, atropelou e matou o motoboy Pedro Kaique Ventura Figueiredo, de 21 anos.

O caso aconteceu na Avenida Interlagos, na zona sul da capital paulista.

Veja o momento:

Ele foi preso em flagrante e indiciado por homicídio doloso, quando o autor assume o risco e também o aceita, por motivo torpe (fútil).

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que Sauceda arrasta o motociclista, com quem teria tido uma briga de trânsito.

Veja como ficou a motocicleta da vítima após a batida:

No primeiro depoimento, Igor disse que passou a perseguir o motociclista após ele ter quebrado o retrovisor de seu carro, um Porsche amarelo.

O condutor realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para a presença de álcool.

Na manhã de segunda (29), horas após o ocorrido, Igor, que matou o motociclista, foi agredido pelo pai e pelo tio da vítima dentro da delegacia em que está prestou depoimento à polícia.

Ele passou por audiência de custódia na terça-feira (30), e teve a prisão em flagrante convertida para preventiva.

Na quinta-feira (1º), o acusado foi denunciado pelo Ministério Público paulista por homicídio triplamente qualificado.

Segundo a denúncia, ele teria agido com a intenção de matar, por motivo fútil e utilizando meio cruel, sem oportunidade de defesa da vítima.

O Ministério Público também solicitou a fixação de um valor mínimo de indenização a ser pago pelo denunciado aos familiares da vítima, considerando que o motoboy era casado e sua esposa estava grávida.

Motorista em Porsche azul mata motorista de aplicativo

O motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, 52 anos, morreu no dia 31 de março deste ano depois que o carro em que ele dirigia foi atingido na traseira pelo Porsche guiado pelo empresário Fernando Sastre de Andrade Filho.

O acidente ocorreu na avenida Salim Farah Maluf, na zona leste de São Paulo.

Segundo testemunhas, o condutor do veículo de luxo dirigia em alta velocidade. O limite na via é de 50 km/h.

Uma perícia feita no local constatou que o Porsche estava a 156 km/h quando atingiu o carro do motorista de aplicativo.

Veja o momento:

Viana chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Já o empresário foi liberado do local do acidente, mas acabou sendo preso no início de maio. Ele está sob custódia no presídio de Tremembé, no interior paulista.

Entregador morre após ser atropelado em Campo Grande

Também em março desse ano, no dia 22, um entregador por aplicativo, identificado como Hudson de Oliveira Ferreira, 39 anos, morreu após ter a moto atingida por um Porsche, modelo Cayenne, em alta velocidade. O caso ocorreu na noite no dia 22 de março em Campo Grande.

Hudson foi socorrido e levado a Santa Casa de Campo Grande, mas não resistiu aos ferimentos e morreu dois dias depois.

Já o motorista fugiu do local antes da chegada da polícia.

Veja o momento do acidente:

Homem morre após Porsche bater em árvore em BH

Em dezembro do ano passado, uma pessoa morreu e outra ficou ferida após um acidente na madrugada do dia 11, na avenida Barão Homem de Melo, no bairro Estoril, em Belo Horizonte.

Segundo a polícia, o velocímetro do veículo ficou travado em 250 km/h.

Um homem de 32 anos, que estava no banco do passageiro, morreu no local.

Veja o momento:

Já o condutor do veículo, também de 32 anos, foi levado para atendimento médico e foi ouvido pela polícia após a alta hospitalar.

Segundo o delegado responsável pelo caso, o acusado permaneceu em silêncio durante todo o depoimento e se recusou a fazer o teste do bafômetro.

Ele foi preso em flagrante e indiciado pelos crimes de homicídio culposo e embriaguez ao volante.

Recentemente, a Justiça decidiu que Rodrigo Rodrigues Andrade Chiatti responderá pela morte do amigo.

O empresário responderá por homicídio qualificado.

As investigações apontam que ele consumiu bebidas alcoólicas no estabelecimento, conforme a comanda de pedidos analisada pela Polícia Civil.

Segundo a polícia, o veículo pode ter alcançado pelo menos 200 km/h, em uma via com velocidade máxima permitida de 60 km/h.