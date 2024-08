Colocando público para beber whisky, Manu Batidão encerra ExpoAcre Juruá

O show da cantora Manu Bahtidão, atraiu um grande público no fechamento da Expoacre Juruá 2024 em Cruzeiro do Sul. Marcado para começar às 23h deste domingo, 4, a apresentação teve início pouco depois da meia-noite, quando ela subiu ao palco com a bandeira do Acre.

“Eu quero postar vocês lá nas minhas redes sociais. Vamos acender as lanternas do celular. Quem não acender vai ficar 7 anos sem sexo. Caracas já posso começar? Eu tô no Acre”, comemorou a cantora ao público antes de começar a cantar seus grandes sucessos, como Torre Eifel.

Cantando brega, funk e sertanejo, ela pôs o público para dançar. “Palmas para o Acre, essa terra que ama Manu Bahtidão”, interagia ela com o público entre uma música e outra.

A cantora chamou pessoas da plateia para beber gin e whisky com ela no palco. ” E cadê o governador pra tomar uma comigo, Gladson Cameli?”, chamou ela, que seguiu bebendo boa parte do show.

Com cerca de duas horas de show, Manu encerrou a apresentação cantando Olha Onde a Gente Chegou. ” Foi uma noite épica pra mim Acre. A gente se vê nas próximas apresentações de Manu Bahtidão aqui. Obrigada Cruzeiro do Sul”, se despediu ela.

“Eu não conhecia muito as músicas dela, mas gostei do show porque ela canta um pouco de tudo”, relata a estudante Amélia Andrade, que chegou ao local do show as 9 horas da noite para ver o show de perto.

Antes do show da cantora Manu Bahtidão, houve um pedido de casamento no palco principal da Expoacre Juruá 2024 com direito ao sim.

Veja o vídeo: