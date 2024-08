Duas armas de fogo são retiradas de circulação pela Polícia Militar no Segundo Distrito

Duas armas de fogo sendo uma pistola e um revólver foram apreendidas pela Polícia Militar na noite de segunda-feira, 26, o fato aconteceu na rua Beira Rio, no bairro Cidade Nova.

O grupamento tático do 2° BPM realizava rondas ostensivas pelas ruas do bairro, por está ocorrendo alguns confrontos entre membros de organizações criminosas, na tentativa de assumir o controle do tráfico de entorpecentes naquela região.

Os militares receberam uma informação que dava conta de homens armados nas proximidades, os policiais desembarcaram e fizeram o patrulhamento a pé e, visualizaram marcas de pegadas em direção as margens do Rio Acre, o que chamou a atenção.

A equipe se dirigiu rapidamente na direção indicada e viram dois indivíduos correndo na direção do Rio Acre, não sendo possível realizar a abordagem, porém após uma varredura, os militares encontraram as duas armas de fogo, a pistola 9mm com 9 munições intactas e o revólver calibre .38 com 5 munições intactas, o material foi encaminhado para a delegacia da segunda regional.

Fonte: Ascom/PMAC