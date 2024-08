Tião Bocalom é recebido com festa na regional São Francisco

O prefeito e candidato à reeleição, Tião Bocalom, acompanhado do candidato a vice-prefeito, Alysson Bestene, receberam o carinho dos comerciantes e moradores da regional São Francisco.

Com apoiadores e o Exército 22, Bocalom agradeceu o carinho de todos que participaram do bandeiraço pela rua principal do bairro.

“Esse carinho é o termômetro que indica que o nosso trabalho está sendo reconhecido. Enfim, a gente vê que realmente o povo quer que a gente continue cuidando da cidade como estamos cuidando. Cada dia somos mais acolhidos pelos rio-branquenses, isso em todos os bairros”, comemorou o candidato.

O comerciante Eurisnaldo Barros, comentou sobre as ações realizadas pela atual gestão municipal. “O Bocalom está fazendo um bom trabalho no nosso bairro, isso em várias áreas, principalmente na infraestrutura das ruas. Então, quando a comunidade é bem assistida, não é esquecida e os benefícios vêm, o trabalho deve continuar”.

Alysson comentou que a alegria do povo é que motiva a caminhada. “É muito bom receber essa energia da militância, e dos moradores acolhendo a nossa campanha. Esse é o reconhecimento do trabalho que já vem sendo feito pelo Bocalom. A união com o governo do Estado demonstra que estamos no caminho certo, de muito trabalho e cuidado com as pessoas”, frisou o vice.