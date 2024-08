Dolce&Gabbana lança perfume para cachorros inspirado em pet de fundador; confira

Não contentes em vestir os principais nomes da cena musical — de Beyoncé e Usher a Christina Aguilera — Dolce & Gabbana agora mira em deixar os cães ainda mais estilosos.

A mais recente oferta da grife italiana é para o cão que realmente tem de tudo (ou já rolou em tudo) – uma fragrância designer, com um preço correspondente. A inspiração para o produto que o mundo não sabia que precisava veio do “amor incondicional” que Domenico Dolce – uma das metades da famosa dupla de designers – tem por seu “leal cão Fefé”, de acordo com o site da empresa.

O site descreve a fragrância, nomeada “Fefé” em homenagem, como uma “obra-prima olfativa com notas acolhedoras e quentes de Ylang, o toque limpo e envolvente de Almíscar e os tons amadeirados e cremosos de Sândalo”. Foi desenhada pela mestre perfumista Emilie Coppermann.

Com um preço de aproximadamente R$ 622 para 100 ml, “Fefé” vem em um “elegante frasco de vidro lacado verde, adornado com uma vibrante tampa de metal vermelho e uma preciosa pata banhada a ouro de 24 quilates.” As compras vêm com uma coleira de cachorro D&G (disponível em dois tamanhos) e com uma etiqueta (gravação opcional).

Uma série de cães bem cuidados aparece em um filme promocional no site da D&G. Enquanto música clássica toca ao fundo, um narrador diz: “Sou delicado, carismático, autêntico, sensível, enigmático, rebelde, fresco, irresistível, limpo. Porque não sou apenas um cachorro. Sou Fefé.”

Aplicar o produto parece fácil no comercial, já que os cães apresentados — exceto o rotulado como rebelde — ficam perfeitamente imóveis em um banquinho alto durante a gravação.

Mas para aqueles cujos animais de estimação não são tão colaborativos, o site oferece algumas instruções: “Borrife Fefé nas suas mãos ou em uma escova e prossiga esfregando ou escovando a pelagem do seu cachorro do meio do corpo em direção à cauda para dar a eles um momento de carinho perfumado.”

A D&G é apenas a marca mais recente a tentar aproveitar o mercado canino. A designer britânica Anya Hindmarch apresenta um charm de porta-sacolas para fezes de cachorro em seu site por aproximadamente R$ 849. Cachorros fashionistas podem vestir uma jaqueta acolchoada da Prada por aproximadamente R$ 3.773 durante o dia e se aconchegar à noite em uma cama grande da Versace por aproximadamente R$ 5.754.