Astro da NBA diz que Estados Unidos vão atropelar Brasil: ’40 pontos sem problemas’

– Acredita-se que o maior time de basquete dos Estados Unidos de todos os tempos seja o Dream Team de 1992. O time atual entra definitivamente nessa discussão, e francamente acho que o time de 2024 venceria o Dream Team em cinco de sete jogos, pelo menos. Respeito todos do Dream Team, estão todos no Hall da Fama, mas essa equipe de 2024 tem mais repertório em todas as partes da quadra.

Desde que começaram a usar os craques da NBA, justamente em Barcelona 1992, os Estados Unidos só não ficaram com o ouro nos Jogos Olímpicos em Atenas 2004, quando acabaram eliminados pela Argentina (futura campeã) e voltaram para a casa com o bronze.

Além de Barcelona 1992, subiram ao lugar mais alto do pódio em Atlanta 1996, Sidney 2000, Pequim 2008, Londres 2008, Rio 2016 e Tóquio 2020.



O duelo entre Brasil e Estados Unidos pelas quartas de final está marcado para as 16h30 (de Brasília) de terça-feira. Depois de avançar como um dos dois melhores terceiros colocados da fase de grupos, a seleção desafia uma escrita, já que nunca ganhou nos nove encontros anteriores entre os países em Olimpíadas. Quem passar terá pela frente nas semifinais o vencedor de Sérvia x Austrália.



Confira o retrospecto Brasil x EUA em Olimpíadas: