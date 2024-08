Dólar reduz ganhos após chegar perto dos R$ 5,80 em dia dados de emprego nos EUA

O dólar devolve parte dos ganhos após chegar próximo do patamar de R$ 5,80 nesta sexta-feira, com investidores digerindo os dados de emprego (payroll) dos Estados Unidos bem abaixo das expectativas.

Os Estados Unidos criaram 114 mil vagas de trabalho fora do setor agrícola no mês de julho, menos que o esperado pelos analistas. A estimativa dos analistas, de acordo com consenso LSEG, era de criação de 175 mil vagas no mês.

A taxa de desemprego ficou em 4,3%, acima dos 4,1% do mês anterior. A taxa esperada pelos analistas era estável em 4,1%.

Qual a cotação do dólar hoje?

Às 10h11 (horário de Brasília), o dólar à vista subia 0,12%, a R$ 5,741 na compra e R$ 5,742 na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento DOLc1 tinha alta de 0,65%, a R$ 5,808.

Na véspera, o dólar à vista encerrou o dia cotado a R$ 5,736 na venda, em alta de 1,43%, atingindo a maior cotação de fechamento desde 21 de dezembro de 2021.

O Banco Central fará nesta sessão leilão de até 12.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1 de outubro de 2024.

Dólar comercial

Compra: R$ 5,741

Venda: R$ 5,742

Dólar turismo

Compra: R$ 5,773

Venda: R$ 5,953

O que aconteceu com o dólar hoje?

Nos últimos dias, a divisa americana tem tido um comportamento bastante volátil e hoje não está sendo diferente. O dólar abriu em alta perante real, acelerou os ganhos após payroll e agora amenizou os ganhos.

Lá fora, o índice do dólar caía 0,63%, para 103,70, e chegou a 103,61, o menor nível desde 21 de março, depois que dados divulgados na sexta-feira mostraram que os empregadores criaram menos empregos em julho do que os economistas previram, enquanto a taxa de desemprego subiu inesperadamente.