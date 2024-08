Cerca de 45 mil maços de cigarros são apreendidos em operação no Acre

Uma ação integrada de combate ao crime organizado no Acre (FICCO/AC), composta pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Penal, resultou na prisão de quatro suspeitos e na apreensão de cerca de 45 mil maços de cigarros contrabandeados em duas operações distintas. Além dos cigarros, os veículos utilizados no transporte dos ilícitos também foram apreendidos.

Na terça-feira, 30, um veículo foi abordado por policiais na rodovia AC-10, próximo à saída do município de Porto Acre. Durante a vistoria, foram encontrados aproximadamente 10 mil maços de cigarros contrabandeados, o que levou à prisão em flagrante do condutor, além da apreensão dos cigarros e do automóvel.

No dia seguinte, quarta-feira, 31 de julho, três veículos foram abordados em operações distintas. Duas abordagens ocorreram na rodovia AC-10 e a terceira na BR-364, próximo ao município de Senador Guiomard. Os veículos estavam carregados com cerca de 35 mil maços de cigarros ilícitos. Os condutores foram presos e os veículos, juntamente com as mercadorias, foram apreendidos.

Em ambos os casos, os presos foram conduzidos à sede da Polícia Federal para os procedimentos criminais cabíveis. Os cigarros e veículos apreendidos foram encaminhados à Receita Federal para as providências fiscais necessárias.

Os investigados poderão responder judicialmente pelo crime de contrabando e estão sujeitos às sanções administrativas aplicadas pela Receita Federal, como multas e a perda dos veículos usados no transporte dos produtos ilegais.

Comunicação Social da Polícia Federal no Acre