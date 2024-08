‘Disciplinadores’ de facção que mataram homem serão julgados pelo Tribunal do Júri

Em sentença de pronúncia assinada durante a semana, o Juiz Álesson Braz, da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar, decidiu que os réus Alexandre Ribeiro da Silva, Lucigleison da Silva Coelho, Moisés Matos de Souza, Júlia Alves da Silva Gomes, Vitor de Souza Vargas e Edcarlos Barbosa da Silva, serão julgados pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Os acusados mataram a pauladas o dependente químico Josué Vieira da Silva (54) e responderão por homicídio com as qualificadoras de motivo torpe e meio cruel com recursos que dificultaram a defesa da vítima, além de participação em organização criminosa.

Ao justificar a decisão, Álesson Braz escreveu que não se trata de um juízo de certeza ou de prévia condenação, mas uma decisão de admissibilidade onde se exige a presença do crime com materialidade e indícios de autoria.

O crime, segundo denúncia do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), ocorreu na tarde de 29 de abril do ano passado. Josué Vieira dos Santos era usuário de drogas e teria acumulado dívida com um certo traficante, além de ter praticado pequenos furtos. Um dos líderes de uma facção que tinha o domínio da Vila Custódio Freire teria determinado que o mesmo fosse submetido a um corretivo.

Alexandre, Lucigleison, Moisés, Vitor e Edcarlos teriam exagerado no castigo, aplicado golpes com ripas de cerca. Eles alegam que Josué teria resistido ao corretivo e acabou apanhando mais do que havia sido recomendado. Com fraturas e traumatismo craniano, ele foi internado na emergência do Pronto Socorro, onde morreu.

Júlia Alves da Silva Gomes, foi quem filmou toda a agressão e publicou nas redes sociais, cujas imagens facilitaram a ação da polícia em prendê-los.