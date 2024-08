O prefeito de Rio Branco e candidato à reeleição, Tião Bocalom (PL) viajou neste sábado (3) para o interior do estado acompanhado do senador Márcio Bittar (UB), para acompanhar as convenções de candidatos apoiados pelo Partido Liberal.

De acordo com a assessoria de campanha, ainda neste sábado, Bocalom estará em Assis Brasil, Feijó e Tarauacá. Já amanhã, domingo (4), o candidato e Márcio Bittar participam da convenção do União Brasil no município de Capixaba.