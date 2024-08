Desemprego cai 1,7% e taxa de desocupação é de 7,2% no Acre

O desemprego segue em queda no Acre. No segundo trimestre de 2024, a taxa de desocupação foi a 7,2% após indicar 8,9% no primeiro trimestre. Assim, o desemprego caiu 1,7% no Estado este ano, se aproximando um pouco mais da média nacional.

A taxa de desocupação do país no segundo trimestre de 2024 foi de 6,9%, recuando 1,0 ponto percentual ante o primeiro trimestre de 2024 (7,9%) e caindo 1,1 p.p. frente ao mesmo trimestre de 2023 (8,0%). Frente ao trimestre anterior, a taxa de desocupação recuou em 15 das 27 Unidades da Federação mantendo-se estável nas outras 12.

As maiores taxas foram de Pernambuco (11,5%), Bahia (11,1%) e Distrito Federal (9,7%), e as menores, de Santa Catarina (3,2%), Mato Grosso (3,3%) e Rondônia (3,3%).

Os dados foram divulgados pelo IBGE na manhã desta quinta-feira (15) através da PNAD Contínua Trimestral, mostrando ainda que, no País, a taxa de desocupação por sexo foi de 5,6% para os homens e 8,6% para as mulheres no segundo trimestre de 2024. Já a taxa de desocupação por cor ou raça ficou abaixo da média nacional para os brancos (5,5%) e acima para os pretos (8,5%) e pardos (7,8%).

A taxa de desocupação para as pessoas com ensino médio incompleto (11,5%) foi maior que as dos demais níveis de instrução analisados. Para as pessoas com nível superior incompleto, a taxa foi de 7,1%, quase o dobro da verificada para o nível superior completo (3,6%).