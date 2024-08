Delta: para 69% dos eleitores de Rio Branco o voto já está decidido

O Instituto Delta Agência de Pesquisa divulgou nesta sexta-feira, 16, que 69,32% dos eleitores de Rio Branco já estão com os votos decididos. Já para 28,20% afirmam que podem mudar de voto. 2,48% afirmaram não saber ou não responderam.

A entrevista do Instituto Delta ouviu 805 pessoas em Rio Branco entre os dias 12 a 15 de agosto. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral com o número AC-05760/2024.