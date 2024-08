De virada, Inter vence com Juventude em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro

O Inter venceu o Juventude de virada por 2 a1, nesta quarta-feira (14), no Beira-Rio, em jogo atrasado válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado saiu perdendo no primeiro tempo, ao levar gol de Nenê, do Juventude. Na segunda etapa, conseguiu ampliar com Thiago Maia e Bruno Tabata. A vitória é a primeira do time gaúcho após uma sequência de 12 jogos sem vitória.

Grande estreia!

O meia Bruno Tabata, que foi apresentado pelo Inter nesta segunda-feira (12), estreou nesta quarta (14), em uma grande atuação. O jogador foi responsável por marcar o gol da vitória colorada, de pênalti, aos 35 minutos do segundo tempo.

Tabela

Com o resultado, o Inter conseguiu subir para a zona de classificação para a Copa Sul-Americana, agora em 12º lugar com 25 pontos, com quatro pontos de distância do Z4. Já o Ju caiu para a 13ª colocação, com 25 pontos. No final de semana, o Colorado enfrenta o Atlético-GO, no domingo (18), no Antônio Accioly, em Goiânia, pela 23ª rodada da competição. O Papo visita o Athletico na Baixada, também no domingo (18).

Primeiro tempo

No primeiro minuto do jogo, o goleiro Gabriel dividiu uma bola com Wesley, que caiu e os jogadores do Inter pediram a penalidade, mas a arbitragem mandou seguir. Na sequência, o atacante do Colorado ficou caído no gramado e precisou ser substituído por Gustavo Prado.

Sem força…

Após cobrança de escanteio, Valencia fica com a bola mas chuta fraco para o gol, aos 11 minutos. Na sequência, Gustavo Prado faz ótima jogada e serve Valencia, que não consegue finalizar.

Penalidade desperdiçada

Aos 23 minutos, o estreante Bruno Tabata foi derrubado pelo goleiro Gabriel, e a arbitragem deu o pênalti. Na cobrança, Valencia cobrou mal e o arqueiro defendeu.

Gol do Ju!

Aos 48 minutos do primeiro tempo, e um contra-ataque rápido, Nenê abriu o placar para o Juventude. 1 a 0.

Segundo tempo

O Inter quase conseguiu o empate aos dois minutos, quando Bernabei recebeu e soltou uma bomba, mas Gabriel defendeu. Aos dez minutos, Gustavo Prado recebeu e mandou para o gol, mas Gabriel espalmou.

Empata, Thiago Maia!

Aos 11 minutos, Thiago Maia conseguiu roubar a bola de Lucas Barbosa e tocou no canto de Gabriel. 1 a 1.

Pênalti e gol do Inter!

Em tentativa de Gabriel Carvalho dentro da área, aos 33 minutos, a bola espalmou na mão de Alan Ruschel, e o árbitro marcou o pênalti. Na cobrança, Bruno Tabata bateu e o goleiro Gabriel defendeu, no rebote o meia marcou. 2 a 1 Inter.