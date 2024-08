Com golaço de Marinho, Fortaleza empata com Rosario na Argentina pela Sul-Americana

Com cinco minutos alucinantes logo no início da partida, Rosario Central e Fortaleza empataram por 1 a 1 na noite desta quarta-feira (14), no confronto de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O jogo foi realizado no estádio Gigante de Arroyito, em Rosario, na Argentina.

Marinho fez um golaço, logo aos três minutos, em cobrança de falta. Na comemoração, o atacante sentiu uma lesão, aparentemente muscular, e teve que ser substituído.

No lance seguinte, aos cinco minutos, o Rosario empatou com gol de Sández, em que houve reclamação de falta por parte do time brasileiro.

A partida de volta será na próxima quarta-feira (21), na Arena Castelão, na capital cearense. Quem ganhar avança para as quartas de final, e com um novo empate o classificado será conhecido após cobranças de pênaltis.

Quem passar de Fortaleza e Rosario enfrenta na próxima fase o ganhador da chave entre Corinthians e Red Bull Bragantino. Na ida, com mando do Bragantino em Ribeirão Preto (SP), o Timão venceu por 2 a 1, na noite de terça-feira (13).

Gol relâmpago

Marinho cobrou uma falta com precisão logo aos três minutos. Uma infração bem próxima à lateral, em que ele colocou força no chute, encobrindo o goleiro Broun. Lembrou o gol de Ronaldinho Gaúcho pela Seleção Brasileira contra a Inglaterra, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2002. O Brasil venceu por 2 a 1.

Mas na comemoração, o jogador sentiu uma fisgada na coxa. Marinho se recuperou recentemente de um problema muscular. Cabisbaixo, apesar do gol, o atacante foi substituído por Yago Pikachu.

No lance seguinte, o Rosario Central empatou. Após cobrança de escanteio, Mallo cabeceou, e Sández se antecipou à saída pela linha de fundo para marcar. Houve reclamação de falta por parte do Fortaleza de Quintana em Pedro Augusto, mas o VAR nem chamou o árbitro venezuelano Alexis Herrera para conferir no monitor que fica na beirada do gramado.

O Fortaleza não jogou fechadinho, como fez contra o Boca Juniors, em La Bombonera, no 1 a 1 da fase de grupos. Teve outras chances de marcar, como um chute de Pedro Augusto que bateu no travessão, mas João Ricardo também trabalhou, com boas defesas.