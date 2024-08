Com Silvio Santos internado, filhas gravam programa especial de Dia dos Pais

A apresentadora Patrícia Abravanel, 46, marcou presença na gravação do Roda a Roda, do SBT, ao lado da irmã, Rebeca Abravanel, 43. O programa, que vai ao ar no próximo domingo, 11, irá homenagear Silvio Santos, 93, internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

“É Dia dos Pais e as irmãs estão aqui reunidas para desejar um ótimo dia para os pais”, declarou Patrícia. “Um feliz Dia dos Pais para todos os pais do Brasil e para o nosso pai tão amado”, completou Rebeca.

A novelista Iris Abravanel e Sara Abravanel, irmã caçula de Silvio, também visitaram os bastidores do programa que vai ao ar todos os domingos, às 18h15.

Silvio Santos está internado em São Paulo

À CNN, Patrícia e Rebeca, filhas de Silvio, disseram que o apresentador e empresário está melhor, após ser internado para tratamento contra influenza A.

“Ele está melhor. Está até fazendo algumas brincadeiras”, disse Patrícia. Questionadas sobre uma previsão de alta, ambas afirmaram que será em breve, mas não destacaram uma data.