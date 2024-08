Brasil perde por 3 a 2 para os EUA no vôlei feminino e disputará o bronze na Olimpíada

O cenário do segundo set foi diferente, com as brasileiras mais atentas e dominando as principais ações. Grande nome do duelo pelo lado do Brasil, Ana Cristina foi a responsável por fechar o set em 25 a 18.

Os Estados Unidos acordaram e dominaram o terceiro set, fechando em 25 a 15. O Brasil apresentou muitas falhas, principalmente na recepção e no bloqueio, e não foi páreo para a força ofensiva das americanas.

O quarto set subiu ainda mais a adrenalina do confronto e esteve equilibrado até o fim. O Brasil se assustou e chegou a cometer erros na reta final, mas contou com uma invasão da jogadora Ogbogu para fechar em 25 a 23.

O tie-break foi lá e cá e as seleções se alternavam no placar. O Brasil encontrou dificuldades na armação de jogadas no meio do set e as americanas aproveitaram para abrir vantagem e administrar até o 15º ponto.