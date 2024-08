Com bingo, comida e quadrilha, Arraial da Ufac começa hoje (9)

A Universidade Federal do Acre (Ufac), em parceria com o Diretório Central dos Estudantes (DCE), anunciou no fim de julho a programação do Arraial da Ufac, que será realizado nesta sexta-feira, 9, e sábado, 10 de agosto.

O evento, que terá duas noites de festa, ocorrerá no Centro de Convenções do campus de Rio Branco. De acordo com a organização, o Arraial contará com todas as tradições típicas, como apresentações de quadrilhas, shows, comidas típicas e bingo.

O público poderá saborear pratos e bebidas vendidos pelas associações atléticas dos cursos da universidade. Até o momento, oito barracas foram confirmadas para o evento.