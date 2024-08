Colisão entre moto e animal deixa mulher gravemente ferida em Rio Branco

Uma colisão entre uma moto e um animal deixou Naiany Barbosa da Silva, de 28 anos, gravemente ferida na madrugada desta segunda-feira, dia 5, no Ramal do Jarinal, localizado no km 72 da Rodovia AC-90 (Transacreana), na zona rural de Rio Branco.

Segundo informações de familiares, Naiany e seu esposo haviam saído da residência de parentes e, enquanto trafegavam em uma motocicleta modelo Yamaha Factor, de cor vermelha, no ramal, uma vaca entrou inesperadamente na frente da moto, ocasionando a colisão com o animal.

Com o impacto, Naiany foi arremessada, bateu com a cabeça no solo e desmaiou.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, e duas ambulâncias, uma básica e outra de suporte avançado, foram enviadas. Os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos a Naiany, estabilizaram-na e a encaminharam ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo a médica do SAMU, a paciente sofreu um Traumatismo Cranioencefálico (TCE) grave, precisou ser intubada e deu entrada no Pronto-Socorro em estado de saúde grave.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local do acidente para os devidos procedimentos.