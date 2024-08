PCAC realiza prisões em Xapuri e reforça o combate ao crime e à violência contra a mulher

Na última semana, a Polícia Civil do Acre (PCAC), que atua em Xapuri, realizou uma operação intensa na cidade resultando na prisão de três indivíduos. As detenções ocorreram por força de mandados de prisão, reforçando o compromisso da polícia com a segurança pública e o combate ao crime.

Entre os presos está J. C. L., que cumpria pena em regime semiaberto pelos crimes de tráfico de drogas, roubo e furto. J. C. L. havia rompido a tornozeleira eletrônica, o que levou à regressão de seu regime para fechado e a consequente determinação de sua prisão. Outro detido foi A. S. da S., condenado em regime inicial fechado por participação em organização criminosa. Por fim, I. B. de S. foi preso preventivamente por violência doméstica, como parte da Operação Shamar, uma iniciativa do Ministério da Justiça em alusão ao Agosto Lilás, que visa combater a violência contra a mulher.

Todos os presos foram encaminhados ao Complexo Penitenciário Francisco D’Oliveira Conde e estão à disposição da Justiça. A Delegada de Polícia Michelle Boscaro comentou sobre a operação: “Esta força-tarefa realizada pela Polícia Civil em Xapuri tem como objetivo retirar de circulação pessoas envolvidas com crime, para garantir a paz e a segurança da população xapuriense. Continuaremos trabalhando para garantir a segurança no município.”

A operação reforça o compromisso da Polícia Civil do Acre em promover a justiça e assegurar a proteção da população, especialmente no que tange à segurança das mulheres e ao combate a organizações criminosas.

Fonte: Ascom/PCAC