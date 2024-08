Caso Gessica: advogado pede R$ 10 milhões de indenização para a família

O advogado da enfermeira Géssica Melo, 32 anos, morta durante uma perseguição policial na BR-317, em Capixaba, no final de 2023, entrou na justiça nesta quinta-feira (8) com dois pedidos de indenização contra o Governo do Acre no valor de mais de R$ 10 milhões, em favor da família da vítima. Os sargentos da polícia militar Cleonizio Marques Vilas Boas e Gleyson Costa de Souza são acusados de assassinar a enfermeira e de forjar um confronto.

Nos autos do primeiro processo, que tem como beneficiários a mãe e irmãos da vítima, o advogado Walisson dos Reis Pereira diz que a participação direta dos suspeitos no crime são evidentes e a “extensa” ficha criminal de Cleonizio, apontado como autor dos disparos fatais, dão indícios de que os agentes usavam da farda para abusar de poder para “tirar vidas” e o Estado, portanto, não cumpriu o dever de cuidar de Géssica enquanto cidadã.

“Com base em tudo o que foi exposto, os beneficiários do pedido, que são a mãe e os irmãos da vítima, solicitam ao juízo a reparação moral e material que lhes é de direito”, escreveu o advogado. O valor causa é de R$ 4.289.894,50 (quatro milhões duzentos oitenta nove mil oitocentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos).

No segundo processo, que tem a mesma argumentação, mas em favor dos três filhos de Géssica, Walisson dos Reis pede prioridade na tramitação, visto que as crianças de 3, 6 e 12 anos eram dependentes financeiramente da mãe e precisam passar por acompanhamento médico e psicólogo para superar sua perda. O valor pedido é de R$ 6.005.648,00 (seis milhões, cinco mil e seiscentos e quarenta e oito reais).