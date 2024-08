Governo do Acre avança na concretagem das aduelas da Ponte da Sibéria em Xapuri

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), acompanha o trabalho do Consórcio Rio Acre. Nesta quinta-feira, 8, está sendo realizada a concretagem da laje de fundo da aduela de arranque do AP.5 da Ponte da Sibéria, em Xapuri.

“A construção da ponte de Xapuri é uma obra emblemática que trará benefícios duradouros para a população local. Estamos acompanhando de perto cada etapa do projeto para garantir que ele seja concluído com a máxima qualidade e no menor tempo possível. Essa obra não apenas conecta o centro de Xapuri ao bairro Sibéria, mas também fortalece o desenvolvimento econômico e social da região. Acreditamos que, com essa ponte, estamos construindo um futuro mais seguro e próspero para as mais de 20 mil pessoas que serão diretamente beneficiadas”, afirmou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.

Além disso, a equipe do Consórcio Rio Acre concluiu a construção dos pilares da ponte, que terá 363,8 metros de extensão. A presidente do Deracre, Sula Ximenes, informou que cerca de 70 trabalhadores estão envolvidos na fase de superestrutura da ponte, dedicados à execução da concretagem das aduelas. Com um orçamento superior a R$ 40 milhões, a obra conta com mais de R$ 15 milhões provenientes de recursos próprios do governo estadual e R$ 25 milhões oriundos de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar.

A construção da ponte tem gerado emprego e renda para a população de Xapuri. O Deracre segue acompanhando de perto o progresso das obras para garantir que a infraestrutura da cidade e o bem-estar da população sejam priorizados.

A estrutura da ponte contará com rampas de acesso que ligarão o centro de Xapuri ao bairro Sibéria. Após sua conclusão, a ponte proporcionará mais mobilidade e segurança para cerca de 20 mil moradores.