Canoas encalham no meio do Rio Tarauacá, interior do Acre; veja

A situação de seca extrema no Acre, provocada pelo período de verão amazônico, caracterizado pela falta de chuvas, fez com que a Defesa Civil Nacional reconhecesse a situação de emergência em 21 municípios do estado.

O retrato da situação alarmante vem do município de Jordão, onde o Rio Tarauacá está com com o nível extremamente baixo.

Um dos problemas causados pelo baixo nivel é o comprometimento da navegabilidade. Na tarde desta sexta-feira, 16, foram divulgadas imagens de três canoas encalhadas no meio do rio por conta do baixo nível do manancial.

Sem previsão de chuvas, já que o estado não vive ainda o auge do verão amazônico, a tendência é que o nível dos rios no Acre baixem ainda mais.

Veja o vídeo: