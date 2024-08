Campos Neto: BC tem votado de forma coesa e mostrado compromisso com meta de inflação

A diretoria do Banco Central tem votado de forma coesa e unânime, mostrando compromisso com a meta de inflação, disse nesta sexta-feira o presidente da autoridade monetária, Roberto Campos Neto, ressaltando ter confiança de que esse comprometimento será mentido após o fim de seu mandato.

Em cerimônia da Ordem dos Economistas do Brasil, onde recebeu a homenagem Economista do Ano de 2024, Campos Neto disse que os dados correntes da economia estão melhores do que o que indicam os preços de mercado.

Ele afirmou ainda que existe hoje “um problema de expectativa com relação às políticas futuras”, tanto a fiscal quanto a monetária.

Segundo ele, o BC tem atuado de maneira técnica, buscando dirimir ruídos no mercado.