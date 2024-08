Campeonato Brasileiro: veja as chances de rebaixamento na Série A

A 22ª rodada do Campeonato Brasileiro se encerrou neste domingo (11) e a briga contra o rebaixamento segue intensa na Série A. Atualmente, o Z4 está composto por Corinthians, Fluminense, Cuiabá e o lanterna Atlético-GO.

O Timão, 17º colocado no Brasileirão, tem 59,2% de chances de rebaixamento, segundo o Departamento de Matemática da UFMG, que trabalha com as probabilidades do futebol.

Já o Fluminense, que chegou a ocupar a última posição na tabela e hoje está logo abaixo do Corinthians, tem 48,1% de possibilidades de queda para a Série B.

Veja as chances de rebaixamento no Campeonato Brasileiro

• Atlético-GO – 98,2%

• Cuiabá – 66,7%

• Corinthians – 59,2%

• Vitória – 48,5%

• Fluminense – 48,1%

• Criciúma – 15,4%

• Grêmio – 15,1%

• Internacional – 14,7%

• Juventude – 13,8%

• Vasco da Gama – 9,1%

• Red Bull Bragantino – 5%

• Athletico-PR – 3,7%

• Atlético-MG – 2,2%

• Bahia – 0,35%

• Cruzeiro – 0,044%

• Palmeiras – 0,027%

• São Paulo – 0,017%

• Flamengo – 0,001%

• Fortaleza – 0%

• Botafogo – 0%