Australiana do breaking viraliza ao não marcar nenhum ponto em Paris 2024 e recebe apoio

Rachael Gunn chegou a Paris como uma breaker animada para fazer sua estreia olímpica. Ela deixa os Jogos como uma sensação na internet, com suas performances vistas por milhões nas redes sociais.

Gunn, também conhecida como B-girl Raygun (ou simplesmente Raygun), é uma professora universitária de 36 anos de Sydney, na Austrália, que equilibra seu trabalho diário com sua carreira no breaking, competindo em eventos ao redor do mundo. Recentemente, isso a levou até a Olimpíada de Paris, onde 32 atletas — conhecidos como B-boys e B-girls — competiram nos Jogos pela primeira vez.

E na Place de la Concorde, no sábado (10), Raygun, vestida com o agasalho verde e dourado da Austrália, exibiu alguns de seus movimentos em três batalhas de todos contra todos: um pulo de canguru, um rolamento para trás e várias contorções com seu corpo enquanto estava deitada ou rastejando no chão.

Ela não conseguiu registrar um único ponto em suas batalhas contra Logistx dos EUA, Syssy da França e Nicka da Lituânia, perdendo por 18 a 0 em cada ocasião. É justo dizer que os comentários subsequentes na internet não foram totalmente educados sobre as performances de Raygun.

Um usuário no X chamou suas rotinas de “hilariamente ridículas”, enquanto outro questionou como ela tinha chegado tão longe. Até a cantora Adele tirou um tempo de seu show em Munique para questionar se a coisa toda era uma “piada”, acrescentando que foi “a melhor coisa que aconteceu nas Olimpíadas”.

Mas Raygun é completamente séria. Palestrante na Universidade Macquarie de Sydney, seus interesses de pesquisa incluem breakdance, dança de rua e cultura hip-hop, enquanto sua tese de doutorado se concentrou na intersecção de gênero e a cultura breaking de Sydney.

Ela representou a Austrália nos campeonatos mundiais de 2021 e 2022 antes de ganhar uma vaga na Olimpíada por meio do campeonato da Oceania no ano passado.

“Todos os meus movimentos são originais”, disse Raygun após competir em Paris. “A criatividade é muito importante para mim. Eu vou lá e mostro minha arte. Às vezes, isso fala com os juízes, e às vezes, não. Eu faço o que faço e isso representa arte. É disso que se trata.”

Muitas pessoas defenderam as performances da australiana como únicas e criativas, apesar de não serem necessariamente recompensadas pelos juízes com boas notas.

“É tudo sobre originalidade e é tudo sobre trazer algo novo para o jogo e representar seu país ou região”, disse Martin Gilian, o principal juiz de breaking nas Olimpíadas, também conhecido como MGbility.

“Isso é exatamente o que Raygun estava fazendo, ela se inspirou em seu entorno, que neste caso, por exemplo, era um canguru… Ela criou alguns movimentos originais que poderiam ser engraçados ou divertidos para os outros, mas para nós, ela basicamente representava o breaking e o hip hop. Ela estava tentando ser original e trazer algo novo. Da nossa perspectiva, isso não foi nada realmente chocante.”

Sergey Nifontov, secretário-geral da World DanceSport Federation, disse que estava “preocupado” com a resposta nas redes sociais, acrescentando: “Isso não deveria acontecer em nosso mundo. Algo está indo na direção errada.”

Gunn começou a fazer breaking competitivamente em seus 20 e poucos anos, tendo crescido praticando outras formas de dança, incluindo dança de salão, jazz, sapateado e hip-hop. Ela estava contra B-girls com cerca de metade de sua idade em Paris, explicando como foi uma “experiência incrível” e “um privilégio ter essa oportunidade”.

Isso ficou evidente com base em sua chegada à cerimônia de encerramento neste domingo, onde recebeu grande apoio de colegas de equipe e apoiadores durante uma apresentação improvisada na rua.

“Se você não conhece a história de Rachael, em 2008, ela estava trancada em um quarto chorando por estar envolvida em um esporte dominado por homens como a única mulher, e foi preciso muita coragem para ela continuar e lutar por sua oportunidade de participar de um esporte que ela amava”, disse Anna Meares, ex-ciclista profissional e chefe de missão da Austrália, aos repórteres.

“Isso a levou a vencer o evento de qualificação olímpica para estar aqui em Paris. Ela é a melhor dançarina de break, mulher, que temos na Austrália… Ela representou a equipe olímpica, o espírito olímpico, com grande entusiasmo e eu absolutamente amo sua coragem. Eu amo seu caráter, e me sinto muito decepcionada por ela ter sofrido o ataque que sofreu.”

O break surgiu nas ruas da cidade de Nova York na década de 1970 e desde então cresceu em popularidade nos EUA e ao redor do mundo. Começou como uma forma de expressão criativa entre jovens negros e latinos e é considerado um dos principais elementos do hip-hop, junto com rap, DJing e grafite.

Embora muitos não vejam o breaking estritamente como esporte, mas sim como uma expressão artística, o Comitê Olímpico Internacional (COI) estava buscando maneiras de atrair públicos mais jovens para os Jogos, adicionando skate, escalada esportiva e surfe ao programa olímpico.

No entanto, o breaking não competirá na Olimpíada de 2028 em Los Angeles, e ainda não está claro se a disciplina retornará em futuras Olimpíadas.