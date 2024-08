Calor predomina no Acre com possibilidade de chuvas rápidas

O Acre enfrenta mais um dia típico de agosto, marcado por altas temperaturas e umidade relativa do ar em níveis baixos nesta terça-feira (20). Apesar do sol e das nuvens predominarem em todo o estado, há chance de chuvas passageiras em algumas regiões. Os dados são do Portal O Tempo Aqui.

No leste e sul do estado, abrangendo as microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o dia será muito quente, com temperaturas variando entre 21ºC e 23ºC nas mínimas e 38ºC nas máximas. A umidade relativa do ar pode atingir níveis críticos, entre 25% e 35% durante a tarde, elevando-se para 80% a 90% ao amanhecer. Os ventos sopram de forma leve, com variações de norte e nordeste.

