Aeroporto de Cruzeiro do Sul é ampliado em reforma

O Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul Marmud Cameli está em obras de reforma, modernização e ampliação, que deverão ser concluídas em outubro deste ano. Os serviços de construção são realizados na parte externa do terminal de passageiros.

O valor da obra é de R$ 66 milhões. A contratante é a Concessionária de Aeroportos da Amazônia S.A e a contratada é a empresa Passarelli. A responsabilidade pela obra é do governo federal.

A Vinci Airports, filial do Grupo Vinci, uma empresa francesa operadora aeroportuária, arrematou os aeroportos de Rio Branco e Cruzeiro do Sul em 2021 e passou a administra los em 2022. O Contrato de Concessão com duração de 30 anos, foi assinado com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

A assessoria de imprensa da Vinci Airports no Acre não soube informar exatamente que espaços estão sendo construídos no Aeroporto de Cruzeiro do Sul, que é o mais ocidental do Brasil.

Em 2023, a pista do Aeroporto de Cruzeiro do Sul passou por obras de manutenção de junho a setembro, ficando fechado para voos durante o dia. A medida afetou os aviões que transportam passageiros para Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, além de outros. Além de três empresas particulares, aeronaves militares utilizam a pista do Aeroporto de Cruzeiro durante o dia. O voo da Gol Linhas Aéreas é noturno e não sofreu alterações.