Botafogo x Flamengo: dublador “revela” diálogo na confusão entre jogadores

A goleada do Botafogo pra cima do Flamengo por 4 a 1 neste domingo (18) foi marcada também por uma confusão entre o goleiro Gatito Fernández e o atacante Bruno Henrique. Após o apito final, os dois jogadores iniciaram uma discussão cara a cara que gerou um tumulto entre atletas das duas equipes.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o dublador Gustavo Machado, famoso por decifrar as falas dos jogadores em campo, “revelou” o conteúdo do diálogo entre o goleiro do Botafogo e o atacante do Flamengo.

Gatito Fernández: “Vai lá fazer o choro!”

Bruno Henrique: “Que?”

GF: “Faz o choro lá, agora.”

BH: “Que?”

GF: “Faz o choro lá, agora.”

BH: “Eu nem te conheço.”

GF: “Vai, faz.”

BH: “Eu nem te conheço.”

Após o bate-boca entre os dois, o meia botafoguense Marlon Freitas foi falar com o rival flamenguista para acalmar a situação.

Marlon Freitas: “É que quando você fazia gol aqui, você fazia o chororô e o caramba. E a gente não falou nada.”

BH: “Sim, eu fiz. É do jogo.”

MF: “E o que o Gatito fez, foi mal, já é?”

BH: “Durante o jogo é normal, mas é durante o jogo.”





Acusação de agressão Além do bate-boca, o atacante Bruno Henrique alega ter sido agredido por Gatito Fernández. O flamenguista alegou ter tomado um soco pelas costas do rival botafoguense.