Bocalom discute plano de campanha e se reúne com empresário em Rio Branco

O prefeito de Rio Branco e candidato à reeleição pelo PL, Tião Bocalom, se reuniu na manhã desta terça-feira, 13, com sua equipe de coordenação de campanha para discutir o planejamento das ações do primeiro dia de campanha deste ano, que será na sexta-feira, 16, e também produção de propaganda política. Bocalom pretende mobilizar um grande número de pessoas nas ruas para defender sua candidatura à reeleição.

Também pela manhã, Bocalom se reuniu com o empresário Billy Fequis, da empresa Water is life, de filtros de água. Trata-se de um sistema de filtragem de água eficaz e de baixo custo através da nanotecnologia com carvão ativo, que retem 99,99% das impurezas contidas na água, tornando-a potável e própria para o consumo. O objetivo de uma parceria com a empresa é melhorar a qualidade de vida da população, diminuindo os índices de doenças provenientes da água.

Segundo o prefeito, a ideia é beneficiar, principalmente, as famílias de baixa renda, levando dignidade com água de qualidade. No período da tarde e noite, o prefeito se reúne com secretários de estado e do município.