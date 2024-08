Campanha de vacinação contra covid-19 e influenza tem início no Sistema Penitenciário

Foi dado início, na manhã desta segunda-feira, 12, à vacinação no Sistema Penitenciário do Acre. Os privados de liberdade são um dos grupos prioritários para vacina contra covid-19 e influenza. As penitenciárias de Rio Branco e Cruzeiro do Sul foram as primeiras a receber a ação.

O diretor de Reintegração Social do Iapen, André Vinício Silva, informou que a iniciativa resulta de parceria entre o governo do Estado, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) e da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), e a Uninorte.

Nesta semana, o objetivo é finalizar as aplicações no Complexo Penitenciário de Rio Branco e no Presídio Manoel Neri da Silva, em Cruzeiro do Sul, e, ao longo do mês estender a ação para os demais municípios que possuem unidades penitenciárias.

“Para mim, traz um pouco mais de segurança, até mesmo porque a gente está no meio de muitas pessoas. Então, tomando essa vacina a gente fica mais protegido”, opinou o detento V.B.R..

A chefe do Programa Nacional de Imunização (PNI) da Sesacre, Renata Quiles, informou particularidades da vacinação na na Região Norte. “O Ministério da Saúde hoje tem preconizado o esquema de uma dose por ano, mas a gente leva em consideração o período sazonal, que é o de maior circulação, tanto dentro do sistema prisional como fora. A gente já está aqui, prevenindo, para que eles não venham a desenvolver quadros graves de covid-19 e de influenza no nosso inverno, que está previsto para dezembro e janeiro”, explicou.

A chefe do Departamento de Assistência e Saúde do Iapen, Ingrid Suárez, abordou o cronograma de imunização para esta semana: “Estamos iniciando aqui no Complexo Penitenciário de Rio Branco, no Provisório, no Regime Provisório e Regime Fechado. Em seguida, faremos a mesma vacinação no Feminino e na Antônia Amaro. Na quarta, por ser visita, vamos dar uma parada, e na quinta e sexta vamos retornar para o Regime Provisório e Regime Fechado”.

Na Unidade Penitenciária Manoel Neri da Silva, em Cruzeiro do Sul, a imunização tem sido realizada com apoio da Secretaria Municipal de Saúde.