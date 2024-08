Bandeira do Acre será recolocada no mastro da Gameleira

Após o ac24horas registrar nesta terça-feira, 6, a bandeira do Acre enrolada em para-raios justo no dia em que o Estado comemora os 122 anos da Revolução Acreana, o governo emitiu uma nota informando que o incidente aconteceu por conta da chuva e do vento, no domingo, 4, o que fez com que a bandeira do Acre do mastro da Gameleira saísse do lugar.

Por conta disso, a bandeira ficou presa no mastro. Segundo o governo do Acre, para recolocar a bandeira no lugar, requer uma ação complexa que envolve equipes do Corpo de Bombeiros e do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), e cuidado e pessoal técnico para retirada e recolocação no seu local original.

“A mudança da bandeira será realizada nas próximas horas e, em seguida, será feito o hasteamento novamente, com motorização específica para devolvê-la ao alto do mastro”, conclui a nota.

VEJA A NOTA AQUI