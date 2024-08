Centenas de pessoas prestigiam aniversário do bairro 6 de Agosto

Aconteceu na manhã desta terça-feira (6), em comemoração ao 120° aniversário do bairro 6 de Agosto em Rio Branco, a solenidade de homenagem a moradores fundadores e o desfile cívico-militar. Centenas de populares marcaram presença.

Representando o governador Gladson Cameli, o secretário de governo Luiz Calixto falou das peculiaridades do bairro e sua importância histórica. “Eu desconheço outro bairro em Rio Branco que comemore tanto o seu nome quanto o bairro 6 de Agosto. Alguns dizem que a 6 de Agosto é um município, uma república. É um bairro representativo para a história do Acre. Foi aqui, nesse bairro, nessa localidade que uma das batalhas da Revolução Acreana foi travada. Talvez seja por isso que o peito do morador da 6 de agosto, o peito da juventude da 6 de agosto, tufa com muito mais intensidade com muito mais brio”, afirmou.

A solenidade foi iniciada com a banda do 4° Batalhão de Infantaria e Selva tocando o Hino Nacional. Em seguida, a Banda Furiosa, da Polícia Militar do Acre, tocou o Hino Acreano, que foi cantado por uma aluna da Escola Cívico-Militar Wilson Barbosa. Depois, o desfile foi iniciado com militares armados do 4° Batalhão de Infantaria e Selva, seguido por Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Escola Cívico-Militar Wilson Barbosa, e por último, Colégio Militar Tiradentes.

A história do bairro 6 de Agosto

No período de 1882 a 1902, a rua 6 de Agosto era apenas um varadouro que ligava o Seringal Catuaba ao Seringal Empresa. Em 1904, o varadouro ganha nome de rua 6 de Agosto para homenagear a data de início da Revolução Acreana. Nesta época a rua 6 de Agosto fazia parte de um bairro chamado África.

Na década de 30, o lazer passou a se destacar como parte importante na vida dos moradores da rua. Em 1953, 6 de Agosto deixa de ser apenas o nome da rua, tornando-se bairro que englobava as ruas 1° de Maio, Cearense, Pio Nazário e Travessa Praxedes, além de pequenas outras ruas das imediações.

No ano de 1985, foi realizada a 1ª Festividade Alusiva ao Dia 6 de Agosto, afim de se celebrar o início da Revolução Acreana e, de forma simbólica, também se festejar a origem da rua 6 de Agosto.

Fotos: Jardy Lopes