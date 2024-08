Aumento de queimadas faz Jordão pedir ajuda aos bombeiros no Acre

O governo do Acre enviou nesta quarta-feira, 14, uma guarnição do Corpo de Bombeiros Militar do Estado (CBMAC) ao município do Jordão, para atuar no combate às queimadas durante o período de estiagem.

Segundo o comandante do CBMAC, coronel Charles Santos, a ação está sendo desenvolvida em parceria com todas as agências ambientais do Estado.

“É uma resposta para este período de seca que está afetando todos os municípios. Neste primeiro momento, estamos atuando no Jordão, mas já realizamos reuniões em Marechal Thaumaturgo, e guarnições também serão destacadas para lá, em um segundo momento. Nos demais municípios, o trabalho de orientação já está em andamento”, aponta.

O capitão Francisco Freitas é o responsável pela ação e explica que as ações visam à prevenção e combate a incêndios florestais no município: “Esta ida faz parte da nossa Operação Fogo Controlado, e o município de Jordão estava sob monitoramento da nossa Sala de Situação. Estamos atuando fortemente no campo, justamente para evitar qualquer tipo de catástrofe”.

O envio do militares ocorreu após evolução dos incidentes ambientais no Jordão. Foram enviados quatro militares como suporte nas ações de preservação do meio ambiente. Os agentes devem orientar o Município, articular ações com a Defesa Civil Municipal e estreitar a relação com a comunidade, para informar sobre os danos e os males causados pelos incêndios, além de identificar potenciais riscos de fogo que possam se tornar grandes incêndios florestais.

Atualmente, a umidade relativa do ar está muito baixa no Jordão, fator que favorece muito a ocorrência de incêndios ambientais, assim como as altas temperaturas, os ventos, em determinados momentos do dia, e a escassez hídrica.

A guarnição enviada ao Jordão é liderada pelo segundo-tenente Fabrício Machado e composta pelo terceiro-sargento Georgeano da Conceição, pelo subtenente Francisco de Miranda e pelo soldado Luciclenio Fontenelli.

“Fomos incumbidos de realizar tanto um serviço de prevenção quanto de combate. Sabemos que Jordão é uma cidade que ainda é uma cidade longínqua. Estamos indo para lá com entusiasmo e boa vontade, com uma equipe capacitada para tentar reduzir e minimizar o máximo possível, dentro das nossas limitações e capacidades, para que aquela população tenha um patamar maior de saúde”, destaca o segundo-tenente Fabrício Machado.