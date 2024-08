Apesar de melhora, Acre ainda é o 17º Estado em números do Ideb no ensino médio

O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgaram, nesta quarta-feira, 14 de agosto, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (ldeb) 2023.

Em relação ao Acre, os dados ainda serão esmiuçados, mas o estado apresenta melhoras em alguns setores, mas os índices em sua maioria ainda são bem preocupantes no tocante a qualidade do ensino oferecido pelas escolas.

O indicador que mede, por exemplo, o Ideb do ensino médio de 4,0, mostra que o Acre avançou 0,1 em relação ao último ano, mas coloca o estado apenas na 17ª posição entre todos do país. Na Região Norte, o Acre fica atrás do Pará, Tocantins e Rondônia. O índice acreano é menor também do que a média nacional, de 4,3.

Já em relação aos primeiros anos do ensino fundamental, o estado alcançou 5,8. O índice é 0,1 melhor do que o estabelecido para o estado no primeiro ciclo do Ideb (2007-2021) e o mais alto da Região Norte, colocando o Acre na 14ª posição entre todos os estados do Brasil. A média nacional é 6,0.

O Ideb também afere a classificação da educação acreana referente aos anos finais do ensino fundamental, que vão do 6º ao 9º ano. O Acre alcançou uma média de 4,8, ficando na 16ª posição entre os estados. Em relação aos estados do Norte, a média é inferior apenas a alcançada pelos estados de Rondônia e Tocantins. Neste quesito, o estado também ficou abaixo da média nacional que é de 5,0.