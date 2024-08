Alexandre Pato, genro de Silvio Santos, presta homenagem ao sogro e faz revelação

O jogador Alexandre Pato, atualmente sem clube, prestou homenagem ao sogro Silvio Santos, que faleceu nesse sábado (17), aos 93 anos.

O atleta é casado com Rebeca Abravanel, filha de Silvio, e juntos são pais de Benjamin, de 6 meses.

“Oi Vovô Senor, sentiremos saudades de você. Eu, Mamãe e Papai te amaremos para sempre. Senor, você sempre estará em nossos corações. Você foi mais do que eu imaginava. A sua jornada na terra chegou ao fim, mas a sua missão foi cumprida com honra, bondade e generosidade”, escreveu o jogador.

“É com muita dor que nos despedimos de você, com a esperança de um reencontro em um mundo de muito mais amor e serenidade. Tenho certeza que o céu te receberá de braços abertos. A saudade é eterna. O que nos conforta é saber que você está em um lugar de paz. Descanse nos braços de Deus”, finalizou.

A mensagem foi assinada por Pato, Rebeca e Benjamin, filho de 6 meses do casal.

Pato faz revelação especial em publicação

Na publicação em homenagem a Silvio Santos, Alexandre Pato revelou, pela primeira vez, o rosto de Benjamin. Filho do jogador com Rebeca Abravanel. “Ben”, como é apelidado, nasceu em janeiro deste ano.

Prezando por privacidade nos primeiros meses do filho, o casal optou por manter privado o dia a dia do bebê. No post de Pato, contudo, é possível ver o rosto de Benjamin enquanto é carregado por Silvio Santos.,