Acreanos embarcam rumo a Paris para os Jogos Paralímpicos

Os atletas paralímpicos acreanos, Débora Oliveira de Lima e Edson Cavalcante, embarcam para Paris, na França, rumo aos Jogos Paralímpicos, nesta sexta-feira (16). Já a acreana Jerusa Geber, também convocada, viaja no próximo dia 25.

As Paralimpíadas de Paris 2024 serão realizadas logo depois das Olimpíadas, entre os dias 28 de agosto e 8 de setembro. Neste ano, o Brasil terá a sua maior delegação em uma edição de Jogos disputada no exterior. Ao todo, serão 276 competidores.

E o Acre está muito bem representando na delegação brasileira com três paratletas convocados. Débora Oliveira de Lima, Edson Cavalcante e Jerusa Geber tiveram os nomes confirmados no último dia 11 de julho pelo Comitê Paralímpico Brasileiro.

Débora vai competir na classe T20 (deficiência intelectual). No início do ano, conquistou a medalha de prata no salto em distância T20 no Mundial de Atletismo Paralímpico, realizado em Kobe, Japão, subindo ao pódio com um salto de 5,54 metros. Além disso, a acreana já havia conquistado uma medalha de ouro no Grand Prix da Itália, em Jesolo, com um salto pessoal recorde de 5,85 metros, superando sua marca anterior de 5,71 metros.

Segundo a atleta, antes de embarcar para a França, ela vem se aperfeiçoando em sua modalidade. Ela contou que, na França, os atletas irão se adaptar em uma cidade ainda não revelada, antes de seguirem para a Vila Paralímpica. “Estamos fazendo treino específico para o salto, trabalhando nos detalhes. Quando chegarmos em Paris, vamos fazer uma aclimatação em uma cidade que ainda não sei o nome, antes de ir para a Vila Paralímpica”, explicou ao ac24horas.

Lima disse ainda que o objetivo é melhorar sua marca pessoal em busca de uma medalha nos jogos de Paris. “O foco continua no objetivo. Estou em busca de melhorar minha marca, sabendo que, se eu melhorar minha marca, estarei brigando pela medalha.”

Débora começou a praticar esportes aos 12 anos, no Serviço Social da Indústria (Sesi). Segundo ela, este ano conseguiu resultados em São Paulo e na Itália, onde competiu e se consagrou campeã no salto, além de se tornar vice-campeã mundial no mundial de atletismo. Atualmente integra o Instituto Elisângela Maria Adriano (Iema), de São Caetano (SP).

Edson Cavalcante

Com 45 anos de idade completados no último dia 6 de junho, Edson Cavalcante Pinheiro, é uma das promessas brasileiras por uma medalha nos jogos deste ano no atletismo. Paratleta do Instituto Athlon, de São José dos Campos (SP), ele tem medalha paralímpica na carreira – bronze nos 100m dos Jogos Paralímpicos do Rio 2016.

O acreano nasceu no seringal com ajuda de uma parteira. Com falta de oxigênio, teve paralisia cerebral, que prejudicou os movimentos do braço direito. Edson praticava tênis de mesa em 2001 e, um ano depois, migrou para o atletismo. Em menos de dois anos no esporte, conquistou seu lugar na Seleção Brasileira.

Além da medalha de bronze nas Paraolimpíadas de 2016, Edson tem no currículo conquistas como: ouro nos 100m nos Jogos Parapan-Americanos Lima 2019; bronze nos 100m no Mundial Londres 2017; ouro nos 100m e bronze nos 200m nos Jogos Parapan-Americanos Toronto 2015; prata nos 100m no Mundial Doha 2015.

Ele também conquistou o bronze nos 100m no Mundial Lyon 2013; ouro nos 100m e nos 200m e prata nos 400m nos Jogos Parapan-Americanos Guadalajara 2011; bronze nos 100m no Mundial de Christchurch 2011; ouro nos 100m e nos 200m nos Jogos Parapan-Americanos Rio 2007.

Jerusa Geber embarca na próxima semana

A acreana Jerusa Geber, atual recordista mundial dos 100m pela classe T11 com o tempo de 11s83, é uma das principais esperanças do país para a conquista de medalhas no atletismo nos Jogos Paralímpicos de Paris, que começam no próximo dia 28 de agosto.

A velocista, que já foi prata e bronze em edições paralímpicas anteriores, vai em busca de seu primeiro ouro na capital francesa. Jerusa está em fase final de preparação e viaja para Paris no próximo dia 25.

A atleta, nascida em Rio Branco, e que ficou completamente cega aos 18 anos, está na história do atletismo ao ser a primeira mulher cega a correr os 100 metros rasos abaixo dos 12 segundos. O feito foi alcançado no ano de 2019.

Apesar de ainda não ter conseguido a medalha de ouro em Jogos Paralímpicos, Jerusa tem cinco títulos em mundiais e quatro ouros em edições do ParaPan.