Acre tem 63 candidatos a prefeito e 2.122 a vereador; município de Porto Walter tem candidato único

Com o fim do registro das candidaturas na Justiça Eleitoral, estão definidas as disputas pelas prefeituras nos 22 municípios acreanos. Ao todo, foram registradas 63 candidaturas a prefeito no estado e 2.122 candidatos ao cargo de vereador.

A principal novidade vem do município de Porto Walter, onde o atual prefeito, César Andrade, não terá um adversário nas urnas e será candidato único.

Em sete municípios, a disputa vai ser apenas entre dois candidatos. Veja abaixo o panorama das candidaturas no Acre:

Acrelândia – O atual prefeito, Olavinho Boaiadeiro (Republicanos) terá como adversário Sionayton Staut (Progressistas);

Assis Brasil – Jerry Correia, atual prefeito, tenta a reeleição pelo Progressistas, contra Serjão do PL;

Brasileia – Leila Galvão (MDB) tenta voltar a prefeitura contra o atual vice-prefeito Carlinhos do Pelado (Progressistas);

Capixaba – A disputa é entre Manoel Maia (UB) e Sara Frank (MDB);

Na segunda maior cidade do Acre, Cruzeiro do Sul, o atual prefeito Zequinha Lima (Progressistas) vai às urnas contra a ex-deputada federal Jéssica Sales, do MDB;

Marechal Thaumaturgo: Itamar de Sá (Podemos) enfrenta o atual prefeito Valdélio Furtado (Progressitas);

Sena Madureira: O deputado federal Gerlen Diniz (PP) disputa contra o deputado estadual Gilberto Lira, do União Brasil.

Já a briga pela prefeitura acontece com três candidaturas acontece em Bujari, onde o atual prefeito Padeiro do PDT, tenta a reeleição, contra Michel Marques do União Brasil e Robertinho da Sumaia do Podemos.

Em Epitaciolândia, Delegado Sérgio Lopes vai à reeleição pelo PL e terá como adversários Everton do PP e o Professor Soares do MDB;

No Jordão, Elson Farias do PCdoB é candidato contra o atual prefeito Naudo Ribeiro do PP e Professora Nâgela do Podemos;

Também em Mâncio Lima, a disputa será entre três candidatos com Antônio Marazona do Cidadania, Chicão da Distribuidora do MDB e Zé Luiz do PP;

Já em Manoel Urbano, concorrem ao cargo, Izaute Vaz do União Brasil, Macarrão do Republicanos e Toscano Veloso do Progressistas;

O atual prefeito de Plácido de Castro, Camilo Silva tenta a reeleição pelo PP, contra Holanda do PDT e Tavares do PSD;]

Outro município em que a disputa será entre três candidatos é Rodrigues Alves que tem como postulantes ao cargo Burica do Podemos, Curinga do PP e Salatiel Magalhães, candidato pelo PSD;

No isolado município de Santa Rosa, Aldo Moura do Podemos, Tamir Sá do MDB e Txuã Huni Kuin do PSB são os candidatos;

Fechando os municípios que tem três candidatos como prefeito estão Tarauacá, onde a atual prefeita Maria Lucinéia do PDT, disputa contra o ex-prefeito e medido Rodrigo Damasceno do Progressistas e Zé Filho do Republicanos.

E na terra de Chico Mendes, Xapuri, a disputa será entre o ex-deputado estadual Antônio Pedro (UB), Erivelton Soares do PT e Maxsuel Maia do PP.

Rio Branco é uma das cidades com quatro candidatos

A capital acreana, maior colégio eleitoral do estado, tem quatro candidatos na disputa. Tião Bocalom, atual prefeito do PL, vai enfrentar o ex-prefeito Marcus Alexandre do MDB, o ex-deputado estadual Jenilson Leite do PSB e o atual deputado Emerson Jarude do Novo.

Situação parecida em Feijó, onde foram registradas quatro candidaturas. Cadmiel Bonfim do UB, Claúdio Braga do PP, Delegado Railson do Republicanos e Terezinha do PL estão na disputa.

Em Porto Acre também serão quatro candidatos com Gilcirley Rodrigues do Republicanos, Máxima Costa do PP, Professora Keila do PSDB e Zé Maria do Podemos.

Senador Guiomard tem o maior número de candidatos

A eleição com maior número de eleitores entre todos os municípios do Acre acontece em Senador Guiomard. O município, localizado na região do Baixo Acre teve cinco candidaturas registradas.

Disputam a prefeitura a atual prefeita Rosana Gomes, que tenta a reeleição pelo PP, Adonay do PT, Gilson da Funerária pelo PSD, Moisés Ceará do MDB, e Marcelo Coimbra do PRD.