Willian Lima é derrotado por japonês e garante prata, 1ª medalha do Brasil na Olimpíada

Willian Lima perdeu para o japonês Hifumi Abe neste domingo, 28, na Arena Campo de Marte, em Paris, e ficou com a medalha de prata no judô, na categoria até 66 kg. Esse é o primeiro pódio do Brasil nos Jogos Olímpicos de 2024.

O judoca brasileiro avançou para a final depois de derrotar Gusman Kyrgyzbayev, do Casaquistão. Em sua primeira Olimpíada, Willian é o primeiro finalista do judô masculino do Brasil desde Sydney-2000. Os últimos haviam sido Tiago Camilo (73kg) e Carlos Honorato (90kg), que conquistaram as últimas pratas da modalidade em ambas categorias. O último ouro do judô masculino foi de Rogério Sampaio, em Barcelona-1992.

O japonês Hifumi Abe, seu adversário na final, é agora o atual bicampeão olímpico e dono de três títulos mundiais. Ele também acumula títulos de Grand Slams desde 2014. O judoca era o favorito e derrotou Denis Vieru, da Moldávia, na semifinal.

O caminho na Olimpíada

Durante a final, Willian não conseguiu encaixar os golpes e viu o japonês ser mais agressivo. Não demorou para o primeiro wazari a favor de Abe. Pouco depois, outro wazari sacramentou a derrota do brasileiro no tatame francês.

O caminho de Willian até a decisão foi com muita emoção. Contra o usbeque Sardor Nurillaev, venceu a poucos segundos do fim. Nas oitavas de final, Liam derrotou o turcomeno Serdar Rahimov, que levou três punições, número máximo no judô, que gera desclassificação. Já nas quartas, a vitória veio sobre o mongol Baskhuu Yondonperenlei.

Na semifinal, chegou para a disputa com problemas no ombro e na canela e utilizou proteção no combate. A pouco mais de um minuto para o fim, o brasileiro precisou de atendimento médico; no retorno, sofreu punição antes do golden score. Na reta final, Willian soube controlar os avanços do casaque e conseguiu um ippon, após seis minutos de combate, para garantir a primeira medalha do Brasil nos Jogos Olímpicos.

Quem é Willian Lima

Com 24 anos, Willian Lima é natural de Mogi das Cruzes, São Paulo. O judoca é o oitavo no ranking mundial dos 66 kg.

Ele entrou para o clube Pinheiros em 2015, como um dos mais novos da equipe. Ele tem dois bronzes em Grand Slams, segunda principal competição da modalidade, e também conquistou o terceiro lugar nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023, quando competiu poucos dias depois do nascimento do seu filho, Dom. Ele também levou a prata pela participação na equipe mista do Brasil.

Neste ano, antes de garantir medalha pelos Jogos Olímpicos de Paris 2024, ele já havia ganhando o ouro, no Rio de Janeiro, no Campeonato Pan-Americano. (*Com informações do Estadão Conteúdo).