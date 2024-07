Imagens mostram rapper sendo espancado por grupo em saída de bar; assista

Uma câmera de segurança registrou o momento em que o rapper Uryel Rhander, de 28 anos, é espancado por dois homens na saída de um bar, em Brasília, no Distrito Federal, na última quarta-feira (24).

Nas imagens, é possível ver que um homem, segurando um objeto, que parece ser um pedaço de madeira, corre até a vítima e inicia as agressões. Na sequência, um segundo suspeito aparece e dá chutes e socos na vítima, que está caída no chão.

De acordo com Uryel, as agressões foram cometidas por 10 pessoas. Ainda segundo ele, a situação aconteceu porque os agressores queriam que ele parasse de fumar no estabelecimento. A Polícia Civil está investigando o caso como tentativa de homicídio.

Atenção, o vídeo abaixo contem imagens fortes

Fonte: BNEWS