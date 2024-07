Vinícius Júnior curte férias em Ibiza após eliminação do Brasil na Copa América

Atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira, Vinícius Júnior curte férias em Ibiza, destino extremamente turístico na Espanha. As férias do atleta acontecem após a eliminação do Brasil na Copa América, diante do Uruguai, no último sábado (6).

Inclusive, por ter participado da competição continental, o brasileiro só se reapresentará ao clube espanhol em agosto. O mesmo acontece com o meio-campista uruguaio Frederico Valverde, por exemplo.

Com a eliminação precoce da Seleção Brasileira na Copa América, Vini Jr perdeu o favoritismo para ganhar o prêmio da Bola de Ouro. Ao lado do brasileiro, está o meio-campista inglês Jude Bellingham, também do Real Madrid.