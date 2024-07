Piloto brasileira morre em acidente durante combate a incêndio nos Estados Unidos

A piloto brasileira Juliana Turchetti, de 45 anos, faleceu na tarde desta quarta-feira (10) durante um acidente de avião no estado de Montana, nos Estados Unidos. Juliana participava de uma ação de combate a incêndios na região. A informação foi confirmada pela polícia do Condado de Lewis and Clark, em Montana.

Juliana trabalhava na empresa Dauntless Air, que realiza combate a incêndios nos EUA. Segundo a polícia americana, Juliana deixa um filho e familiares no Brasil.

Em nota emitida na tarde de ontem, o governador de Montana, Greg Gianforte, e o governador de Idaho, Brad Little, lamentaram a morte.

“Estamos profundamente tristes ao saber do falecimento da jovem bombeira florestal que tragicamente faleceu respondendo ao incêndio de Horse Gulch em Helena, Montana. Nossos primeiros socorristas e bombeiros florestais arriscam suas vidas para responder rapidamente às ameaças e proteger nossas comunidades. É um verdadeiro ato de bravura correr em direção ao fogo. Nós nos juntamos a todos os habitantes de Montana e Idaho em oração pela família e amigos do herói caído durante este momento trágico”, diz o comunicado.

O Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola do Brasil lamentou a morte de Turchetti em uma publicação nas redes sociais.

Nota de pesar — Juliana Turchetti

O SINDAG manifesta seu profundo pesar pelo falecimento da piloto agrícola brasileira Juliana Turchetti, ocorrido na tarde desta quarta-feira, dia 10, durante uma operação de combate a incêndio em Montana, nos Estados Unidos.

Uma mostra da força feminina no setor e da garra e profissionalismo dos pilotos brasileiros, Juliana seguirá sendo um exemplo da determinação para dezenas de jovens que todos os anos lutam para se formar e se especializar em escolas de aviação de todo o Brasil.