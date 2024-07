Vídeo: Sem inimigos! Capivara faz amizade inusitada com jacaré; assista

Uma capivara provou que não tem nenhum inimigo ao fazer uma amizade inusitada com um predador nato, um jacaré.

No vídeo compartilhado no Instagram, o jacaré apareceu tomando sol enquanto a capivara se aproximava para se aconchegar ao lado do animal.

A cena inusitada viralizou nas redes sociais e atingiu 1,4 milhão de curtidas. “Amo como as Capivaras não têm inimigos”, “Quando você mora num bairro perigoso, mas conhece os caras” e “O Lacoste: sou uma piada pra você?”, declararam os internautas nos comentários.

Confira:

Fonte: BNEWS