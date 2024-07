Idosa adota sapo e batiza pet de Sophia Loren; Assista o vídeo

Uma idosa moradora da cidade de Florânia, no interior do Rio Grande do Norte, chamada Maricéo Cruz, de 82 anos, chamou a atenção dos internautas após adotar um sapo e nomeá-lo Sophia Loren.

A idosa contou que o animal aparecia em sua casa todos os dias, então, ela resolveu adotá-lo como um pet, comprando roupinha, dando banho e muito carinho.

“Ela anda por aí, e a noite ela vem tomar banho aqui debaixo da minha planta. Ela ficou minha amiga, mas ela não fala da vida de ninguém”, contou a idosa ao G1.

A sapinha parece não se incomodar com o carinho da tutora, e chegou a fazer amizade com o cachorro da mulher, aumentando a família com sua presença inusitada.

Fonte: BNEWS