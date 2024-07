Vídeo mostra Pit bull atacando cinco pessoas em condomínio; veja

Um cachorro da raça pit bull atacou cinco pessoas em Feira de Santana, no bairro de Vila Olímpia, mais especificamente no condomínio Vila Mariana. Entre as vítimas crianças, adolescentes, além do porteiro que tentou correr, mas foi alcançado pelo cão.

Nas imagens da câmera de segurança é possível ver o exato momento em que o porteiro é atacado. Ele correu na tentativa de fugir do cachorro, mas não adiantou. Em seguida, um outro homem chega a portaria chutando o cão para afastá-lo, porém sem sucesso. O pit bull agarra as pernas do porteiro e ele não consegue levantar.

Depois uma mulher surge e segura a coleira do cachorro, aparentemente tutora do animal, que ainda não foi identificada.

Em outras cenas, gravadas por moradores, o cachorro ataca quem está na área de lazer e a mesma mulher de blusa listrata aparece tentando controlar o animal.

Momentos depois, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) é acionado e um morador revoltado narra a chegada da equipe médica, afirmando que todos ficaram desesperados, já que estava acontecendo uma festa com adoslecentes e crianças.

Assista o vídeo dos ataques contra os moradores:

Fonte: BNEWS