Casal fica ferido após reboque de motocicleta se soltar na Transacreana

Na manhã deste domingo, (14), um acidente ocorreu na rodovia Transacreana, no km 32. Um casal, identificado como Nauila Oliveira, de 21 anos, e Francimar Nogueira, de 39 anos, ficou ferido após um reboque de motocicleta se soltar e colidir com a moto em que trafegavam.

Segundo informações repassadas, o casal estava a caminho da casa de parentes no km 43 da Transacreana, trafegando no sentido zona urbana/zona rural. No momento do acidente, uma outra motocicleta com uma carretinha reboque subia uma ladeira. O reboque se soltou da moto e desceu em direção ao casal, que foi atingido pela carretinha. Com o impacto, ambos caíram ao solo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e prestou os primeiros socorros às vítimas. Elas foram encaminhadas para o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

No hospital, ambos foram entregues ao Setor de Traumatologia para uma avaliação mais detalhada. Nauila teve uma possível fratura na perna esquerda e uma provável fratura na costela, enquanto Francimar sofreu um trauma no pé esquerdo. Apesar dos ferimentos, ambos estão em condição estável.