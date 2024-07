Vídeo mostra ex-prefeito em mais um voo rasante pelo rio no interior do Acre

Vídeos enviados ao ac24horas mostram que o ex-prefeito de Marechal Thaumaturgo, Randson Oliveira Almeida, que também é piloto, tem o hábito de fazer voos rasantes nas vilas e rios na região do Vale do Juruá. Depois que o site publicou um voo na Vila Restauração, no Rio Tejo, os moradores da Vila Foz do Breu enviaram um vídeo em que Randson passa a poucos metros das águas do Rio Breu. Ele faz voos comerciais entre Cruzeiro do Sul e Marechal Thaumaturgo com o avião de um empresário do município.

Pistas clandestinas

Segundo informações, Randson e outros pilotos usam pistas clandestinas nas Vilas Restauração e Foz do Breu. Essa última acaba de ser limpa por um grupo de trabalhadores a mando de um empresário de Marechal Thaumaturgo. As pistas de pouso e decolagem não são homologadas pela Agência Nacional de Aviação Civil – Anac.

A Vila Foz do Breu, onde o manancial deságua no Rio Juruá, conta com cerca de 60 famílias e fica na fronteira com o Peru.

Ex-prefeito já foi preso

Randson Almeida foi prefeito de Marechal Thaumaturgo de 1° de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2012. Ele já foi preso pela Polícia Federal por lavagem de dinheiro e desvios de recursos públicos e teve os direitos políticos cassados por improbidade administrativa.

VEJA O VÍDEO: